أقيمت أمس جنازة «ملك الديسكو» الهندي بابي لاهيري الذي توفي الثلاثاء عن عمر يناهز التاسعة والستين.



على ما أعلنت الأربعاء عائلة النجم البوليوودي الذي تعاون مع نجوم عالميين بينهم مغني الراب الأميركي سنوب دوغ والمغنية البريطانية سامانتا فوكس.



ويعتبر لاهيري المولود في ولاية البنغال الغربية لعائلة من الموسيقيين، صاحب الفضل في نشر موسيقى الديسكو في الهند.



وأقام لاهيري الذي درج على وضع سلاسل ذهبية كبيرة ونظارات شمسية تعاونا مع سامانتا فوكس في الفيلم الهندي Rock Dancer عام 1995.



كذلك سجل مع سنوب دوغ الأغنية البنجابية Patiala Peg عام 2015.