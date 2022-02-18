لقيت 13 امرأة وفتاة مصرعهن بعد سقوطهن في بئر عن طريق الخطأ خلال حضورهن حفل زواج في قريتهن شمال الهند، وفق ما أعلنت الشرطة الهندية الأربعاء.

وأفاد أخيل كومار المسؤول في شرطة مقاطعة كوشينجار بولاية أوتار برادش للصحافيين أن الضحايا كن يجلسن على لوح حديدي يغطي البئر قبل أن يهوي بهن الى الأسفل. وقال قاضي المقاطعة أس.

راجالينغام إن البئر قديمة ولم تتحمل وزن المجموعة التي كانت تجلس على الغطاء الحديدي فانهارت، مضيفا ان: «الضحايا سقطن الى الأسفل وسحقن تحت الركام».

وكانت النساء والفتيات قد تجمعن للمشاركة في زواج تقليدي في قريتهن. وغالبا ما تجمع حفلات الزفاف في الهند أعدادا كبيرة من الضيوف، وبعض والحفلات يمكن أن تستمر لأيام عدة.