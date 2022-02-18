تعقــــد الجمعيـــة العمومية لاتحاد كرة القدم اجتماعا غير عادي، وذلك في تمام الساعة الـ 12.30 من ظهر الخميس المقبل للتصويت على عدد من التعديلات على النظام الأساسي. ويأتي انعقاد الاجتماع بناء على طلب تقدم به 14 ناديا الى الأمين العام لاتحاد الكرة.



وتتجـــه الجمعيـــة للتصويت على المقترح الخاص باستحداث منصبين لنائب الرئيس وتقليل سن الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد إلى 25 سنة بدلا من 30 عاما، وكذلك رفض الطعن أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي أو محكمة كاس الدولية في حال أصدرت لجنة الانضباط عقوبة بـ 10 مباريات فما فوق.