السائق كان ينتقل على درجة رجال الأعمال من جيب كفيله ودفعه لإحضار الساحر « الكبير » على كفالته



أمير زكي

أبلغ مصدر أمني« الأنباء» انه تم ضبط مشعوذ ووافد آسيوي قاما بسحر رجل اعمال وسلبه امواله تحت السحر الشديد.



وبحسب المصدر، فقد تقدم شقيقا رجل اعمال يدعى (س ع م) ببلاغ قالا فيه انه حدث تغيرا كبيرا على سلوكيات شقيقهما الاكبر، حيث لاحظا في الاونة الاخيرة ان لديه بعض التصرفات و السلوكيات الغريبة و ينصاع لأوامر سائقهم المدعو راجو - هندي الجنسية الذي كان يستغله ويسلب أمواله، ورغم ان السائق راتبه الشهري ١٥٠ دينارا لكن بدا عليه الغنى الفاحش فأصبحت لديه ساعة من أغلى الساعات وغادر لبلاده لمدة اسبوع على الدرجة الاولى وتغيّر مستوى ملابسه والاحذية التي يرتديها ولم يتوصلوا للحوالات التي يتم تحويلها لبلده، لكنهم يعلمون انه استولى على الكثير من أموال شقيقهما المغلوب على أمره دون أن يستطيع رفض طلباته.



وعقب البلاغ، راقب رجال المباحث السائق والتأكد بعد رصده من تغيّر أحواله ووضح عليه من خلال ملابسه وساعته وحوالاته وثبت انه يستغل كفيله بأمر ما و يخضع له بطريقة تثير الشك، كما تمت معرفة انه على علاقة بمشعوذ كبير ببلده وقد أحضره من موطنه على كفالة كفيله المغلوب على أمره وأسكنه بشقة فاخرة .



هذا ، وتم ضبطهما، حيث اقر السائق والمشعوذ بانهما استخدما طلاسم للسيطرة على رجل الاعمال وتمكنا من السيطرة عليه وتم الاستيلاء على مبالغ كبيرة، وارشدا رجال المباحث الجنائية بمبالغ مالية واوراق شعوذة وطلاسم .