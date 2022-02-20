بيروت - عامر زين الدين



شدد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط على «إجراء الاستحقاق الانتخابي في مواعيده الدستورية مهما كانت الظروف»، وعلى ضرورة «وقف التشنجات والمواقف الشعبوية التي تمس القضاء وتستهدف القوى الأمنية، لانعكاس كل ذلك على الاستقرار الداخلي وعمل المؤسسات».



وتطرق النائب جنبلاط خلال استقباله وفودا أهلية في المختارة الى «الأزمات الراهنة، ووجوب تفرغ الحكومة لاستكمال خطة التعافي الاقتصادي والتركيز على الأمور الحياتية والاجتماعية والصحية والتربوية، والتخفيف من وطأة الانهيارات الحاصلة على المواطنين».



وتناول جنبلاط مشروع الموازنة العامة، داعيا الى «التركيز على العدالة الضريبية وتجنيب الفئات الفقيرة أعباء إضافية»، متمنيا في هذا السياق «الابتعاد عن المواقف الشعبوية وتوفير المناخات الإصلاحية الضرورية بدءا من الكهرباء، لاستكمال المفاوضات المطلوبة مع صندوق النقد الدولي».