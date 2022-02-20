بيروت - منصور شعبان



أعلن رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع ترشيح النائب بيار بوعاصي عن المقعد الماروني في بعبدا، متحدثا عن «مشروع هيمنة كبير يواجهنا، وأنتم قادرون على مواجهته بورقة صغيرة تضعونها في صناديق الاقتراع».



وقال: «اذا كانت بعبدا بخير يكون لبنان بخير واليوم لأن بعبدا ليست بخير كل لبنان باقتصاده وأمنه ليس بخير، وكلما سلمت بعبدا قرار لبنان للوصاية تدهور لبنان وهذا ما هو حاصل اليوم».



وأضاف: «اتفاق مار مخايل خرب لبنان وأخذه الى جهنم، وشعب لبنان لن يركع وسيقف في وجه هذا المشروع الأسود، ولبنان الذي نريده ليس لبنان المسيرات، ومعيب زج لبنان بأخطار داهمة كما يحصل اليوم». وتابع جعجع: أنتم حولتم لبنان الى جهنم بسبب تفاهماتكم وفشلكم وصفقاتكم، ولبنان الذي نريده هو لبنان الكرامة والحرية والثقافة والبحبوحة، هو لبنان السلام والانفتاح والفن.



من جهته، قال بوعاصي بعد ترشيح جعجع له: «كل الاحتلالات زالت وبقي لبنان، ومن يملك فائض القوة لا يمكنه تغيير القواعد وفشل الدولة غير حتمي ونحن غير محكومين بالفشل».