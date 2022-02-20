أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 611820.

وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند لـ «كونا» إنه تم تسجيل 3506 حالات شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 588084، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 96.1% وأوضح د.السند أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2528 حالة، مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 85 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 21208 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد-19» إلى 343.

وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 20111 ليصبح مجموع الفحوصات 7446560، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 5.1%.



من جانب آخر، استقبل وزير الصحة د.خالد السعيد بمكتبه بديوان عام الوزارة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الينا رومانوسكي، والتي قدمت التهاني الى وزير الصحة بمناسبة توليه مسؤولية الوزارة.

وتناول اللقاء آفاق ومرئيات التعاون في المجالات الصحية وتبادل الخبرات والبرامج الصحية المشتركة بين وزارة الصحة والولايات المتحدة الأميركية. وقد حضرت المقابلات مديرة إدارة العلاقات الصحية الدولية د.رحاب الوطيان.