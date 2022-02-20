حنان عبدالمعبود



قامت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس بزيارة ميدانية لمعهد دسمان للسكري والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكان في استقبالها المدير العام د.قيس الدويري، ومدير العلاقات العامة والإعلام طارق العريان، للتعرف على المؤسسات المهمة في الكويت وتعزيز أواصر التعاون العلمي.



وتم التطرق الى العديد من الموضوعات والقضايا العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين. واستعرض الدويري مع السفيرة مسيرة المعهد العلمية وأهميته ودوره كصرح شامخ في خدمة البحث العلمي في الكويت، مناقشا سبل تعزيز التعاون البحثي والعلمي المشترك.

واختتمت الزيارة بجولة داخل أروقة المعهد للتعرف على الأبحاث والمشاريع والخدمات والبرامج التي ينفذها المعهد عن كثب، حيث أشادت السفيرة البريطانية بما حققه المعهد من تطورات وإنجازات مبهرة.