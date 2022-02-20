جدد عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان رفضه لفرض أي رسوم تمس جيب المواطن وتحديدا فيما يتعلق بمشروع لائحة المظلات الجديدة التي ستبحثها اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي اليوم.



وقال الحمضان في تصريح صحافي انه بعد الاطلاع على ما ورد في مواد اللائحة وبعد الدراسة المستفيضة تبين وجود العديد من العيوب التي لابد من تعديلها.



وأضاف أنه سيتقدم خلال الاجتماع بتعديلات تطول المادة السابعة بصورتها الجديدة والتي تجبر المواطن على إصدار ترخيص لأي مظلة تقع ضمن عقاره الخاص، وعليه يستوجب شطب او إلغاء هذا البند من اللائحة وكذلك إلغاء أي رسوم تفرض على مظلات السيارات في السكن الخاص والنموذجي.