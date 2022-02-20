بداح العنزي



قدم عضو المجلس البلدي أحمد هديان سؤالا حول اعمال صيانة الشوارع في محافظة الجهراء.



وقال هديان في سؤاله: حرصا منا على متابعة آخر التطورات الخاصة بالمقترحات التي تقدمت بها وتمت الموافقة عليها من قبل المجلس البلدي والتصديق عليها من وزير الدولة لشؤون البلدية وصدور قرار نافذ بها ووجوب دخولها حيز التنفيذ، وبخصوص المقترح الذي تقدمت به بشأن صيانة شوارع محافظة الجهراء وتطوير وتأهيل الأرصفة داخل المناطق السكنية في مختلف محافظات الكويت، وإلى قرار المجلس البلدي رقم م ب ال ج2019/07/146/3/د2 والمؤرخ في 2019/11/11 بشأن الموافقة على المقترح.

لذا أتوجه بالأسئلة التالية:



٭ هل تم بالفعل البدء في تنفيذ المشروع من قبل الجهات المعنية؟



٭ ما آخر تطورات تنفيذ عملية الصيانة لشوارع محافظة الجهراء؟



٭ ما الجدول الزمني للانتهاء من جميع أعمال الصيانة؟