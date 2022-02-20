العثمان: الموقف يتكون من 6 طوابق وسرداب ويستوعب 2300 سيارة ويعالج الازدحام بالمنطقة



أعلنت شركة إدارة المرافق العمومية عن تعاقدها المباشر مع بلدية الكويت بناء على توصيات من مجلس الوزراء بخصوص تسليم وتشغيل مشروع مواقف سيارات دسمان، والذي يعد من أكبر مواقف السيارات في الكويت وهو من المواقف الذكية.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المرافق العمومية م.صالح العثمان، إن هذا التعاقد المباشر يعد الأول من نوعه، حيث تم خارج إطار وزارة المالية، وجاء بناء على توجيهات من مجلس الوزراء، مثمنا تعاون بلدية الكويت في هذا المشروع وعلى رأسهم م.نادية الشريدة.



وأضاف العثمان أن هذا التعاون البناء أثمر عن تشغيل مشروع مبنى مواقف سيارات دسمان خلال فترة قياسية وجيزة لا تتعدى بضعة أيام من تسلمها، حيث يقع الموقف في منطقة شرق خلف مجمع دسمان ويستوعب 2300 سيارة وتبلغ مساحة 13 ألف م2، ويتكون من 6 طوابق وسرداب، آملا أن تتعاون كل وزارات الدولة التي لديها مواقف مع إدارة المرافق في تشغيل الموقف.



وأشار العثمان إلى أن هذا المبنى سيسهم في تخفيف الازدحام وتفادي المشكلات المرورية التي تعاني منها المنطقة المكتظة بالأبراج التجارية الشاهقة، لافتا إلى المميزات التي يتسم بها الموقف عن غيره من حيث مواكبة السرعة الحديثة في أنظمة الدخول والخروج، فضلا عن الموقع المتميز للموقف الذي يقع في قلب العاصمة التجارية، إضافة إلى المساحة الكبيرة التي تتيح عدد مواقف كثيرة للسيارات المختلفة، إلى جانب التصميم والتنوع الذي يتميز به.



وذكر العثمان أن شركة إدارة المرافق العمومية تقود عملية تطوير شاملة، وهذا التطوير ضمن منظومة متكاملة وفلسفة واضحة ورؤية محددة قائمة على نقاط القوة التي تتمتع بها الشركة.



بدورها، أعربت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في بلدية الكويت م.نادية الشريدة عن شكرها لتضافر الجهود لتشغيل المبنى وعلى التعاون الملموس من جميع أجهزة الدولة لتشغيل المبنى وخدمه المواطنين وعلى رأسهم شركة إدارة المرافق العمومية.