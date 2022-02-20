أمير زكي



فيما لم يعرف ما اذا كان قطاع الامن الجنائي سوف يبعد السائق الآسيوي راجو ومواطنه الساحر الكبير ام سيحالون الى النيابة.



اكد مصدر امني ان قطاع الامن الجنائي رفض بشكل قاطع تدخلات رجل الاعمال المسحور بإطلاق سراح سائقه راجو، مشيرا الى انه يعامل السائق مثل ابنائه ومن حقه حسب قوله ان يتمتع بأمواله مثلما يتمتعون، الا ان هذه الضغوطات لم تحظ بأي قبول، وذلك بعد اعترافات وإقرار الآسيوي باستغلالهما رجل الأعمال وحصولهما منه على اموال طائلة.



وكان شقيقا رجل اعمال يدعى (س ع م) تقدما ببلاغ قالا فيه انه حدث تغير كبير على سلوكيات شقيقهما الاكبر، حيث لاحظا في الآونة الاخيرة ان لديه بعض التصرفات والسلوكيات الغريبة وينصاع لأوامر سائقهم المدعو راجو - هندي الجنسية الذي كان يستغله ويسلب أمواله، ورغم ان السائق راتبه الشهري ١٥٠ دينارا لكن بدا عليه الغنى الفاحش فأصبحت لديه ساعة من أغلى الساعات، وغادر لبلاده لمدة اسبوع على الدرجة الاولى وتغيّر مستوى ملابسه والاحذية التي يرتديها، ولم يتوصلوا للحوالات التي يتم تحويلها لبلده، لكنهم يعلمون انه استولى على الكثير من أموال شقيقهما المغلوب على أمره دون أن يستطيع رفض طلباته.



وعقب البلاغ، راقب رجال المباحث السائق والتأكد بعد رصده من تغيّر أحواله ووضح عليه من خلال ملابسه وساعته وحوالاته وثبت انه يستغل كفيله بأمر ما ويخضع له بطريقة تثير الشك، كما تمت معرفة انه على علاقة بمشعوذ كبير ببلده وقد أحضره من موطنه على كفالة كفيله المغلوب على أمره وأسكنه بشقة فاخرة.



هذا، وتم ضبطهما، حيث اقر السائق والمشعوذ بأنهما استخدما طلاسم للسيطرة على رجل الاعمال وتمكنا من السيطرة عليه والاستيلاء على مبالغ كبيرة، وارشدا رجال المباحث الجنائية على مبالغ مالية تحصلا عليها من رجل الاعمال مؤخرا وأوراق شعوذة وطلاسم.