عبدالله قنيص



شهدت منطقة المنقف يوم امس حادثة تمثلت في إقدام مواطن في العقد الثالث على إطلاق النار على وافدين آسيويين وضربهم بطابوقة، وتم توقيف المواطن ونقل أحد المصابين الى مستشفى العدان بحالة حرجة اثر إصابته بطلق في الظهر وجرح قطعي في الرأس، وكانت عمليات الداخلية أبلغت امس عن وقوع إطلاق نار في المنقف وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ وشوهد آسيوي ينزف الدماء من الظهر والرأس، وكانت إصابة الظهر ناتجة عن طلق ناري وأن الرصاصة استقرت في ظهر الوافد، حيث تم إسعافه للعلاج لإخراج الطلقة التي استقرت في ظهر المجني عليه وتبين ان الجاني مواطن، وأضافت بعد دقائق دخل إلى المخفر مواطن مسن وشاب، حيث أبلغ المواطن ان ابنه هو من أطلق النار على الآسيويين، مشيرا إلى ان يعاني من قلة النوم بعد أن طلق زوجته وسلم السلاح المستخدم «مسدس ربع» وتبين ان المسدس غير مرخص فيما زعم المتهم ان المجني عليهم لصوص واعتادوا سرقة منزله وجار انتظار ما سوف تسفر عنه إصابة المجني عليه حتى يتم الاستقرار على تصنيف نهائي للقضية وأيضا الوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها بشكل أدق.