أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة بتحقيق العديد من الإنجازات خلال شهر يناير الماضي، مشيرة إلى رفع حمولة 6726 دربا من النفايات.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي انه تم وضع 3469 ملصقا إلى جانب تحرير 291 تعهدا وتوجيه 1007 إنذارات، لافتا إلى أن إجمالي السيارات التي تم رفعها وإرسالها لموقع حجز البلدية بلغ 230 سيارة مهملة ومعروضة للبيع والافراج عن 58 سيارة.



وأضاف أن إجمالي المخالفات التي تم تحريرها 163 مخالفة اشتملت على تحرير 76 مخالفة نظافة عامة، وتم الصلح في 31 مخالفة وتحرير 87 مخالفة إشغالات طرق، وتم الصلح في 11 مخالفة.