بداح العنزي

أعلن رئيس القانونية والمالية في المجلس البلدي فهيد المويزري عن موافقة اللجنة على إلغاء رسوم عمل المظلات في السكن الخاص والتي كانت مقدرة بـ 30 دينارا، على أن تكون بالمجان.

وقال المويزري عقب اجتماع اللجنة والمخصص لمناقشة التعديلات على لائحة مظلات السيارات إن اللجنة أجرت تعديلا على بعض مواد اللائحة بحيث تقام المظلات بالارتداد المجاور للمنزل أو عبر الشارع من خلال أبعاد ومساحات محددة باللائحة.



وفيما يخص السكن الاستثماري والتجاري والحكومي، أكد انه سيتم تحصيل رسم دينار للمتر الواحد وتحصل لمرة واحدة عند طلب ترخيص المظلة.



وذكر أن اللجنة ناقشت التعديلات على قانون البلدية 2016/33 حيث تم الاتفاق على إحالة القانون لمناقشته في الجلسة الرئيسية للمجلس.