أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن افتتاح المعرض الأول لـ «غاغناو»، العلامة التجارية العالمية الفاخرة المتخصصة في أجهزة المطابخ الاحترافية عالية الجودة، وذلك في معرض الشركة الواقع بمنطقة الشويخ، وذلك بحضور السفير الألماني لدى الكويت ستيفان موبس، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة فيصل المطوع، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة علي المطوع، وممثلة المكتب الألماني للتجارة والصناعة في الكويت، ماريون شهاب.



و«غاغناو» هي علامة تجارية ألمانية رائدة عالميا متخصصة في تصميم وتصنيع الأجهزة المنزلية المبتكرة وعالية الجودة تلبي احتياجات المنزل المعاصر والمتطور.

صممت جميع منتجات «غاغناو» بدقة متناهية، حيث يتحد المكان والزمان لتوفير رفاهية متناهية لنخبة من العملاء.



ومنذ تأسيسها في العام 1683 و«غاغناو» في تطور دائم يتماشى مع تطور الطهي عبر الزمن، وقد استطاعت العلامة التجارية استخدام فهمها الراسخ لعالم التصميم والطهي لتوفير منتجات بمقاسات وتصاميم وتكنولوجيا مبتكرة لاستخدام أفضل.



وتتواجد «غاغناو» في أكثر من خمسين دولة حول العالم من خلال 25 صالة عرض رئيسية مصممة بدقة عالية في بلدان رئيسية مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وتركيا وغيرها. وهي تابعة لشركة بوش منذ العام 1995.



وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، علي فيصل المطوع: لطالما حظيت العلامات التجارية الألمانية على ثقة المستهلك الكويتي وإقباله على منتجاتها بسبب جودتها وتصاميمها العصرية، وتقنياتها المبتكرة، لذلك نسعى دائما إلى توفير هذه المنتجات في السوق الكويتي التي من شأنها أن تحسن حياة الإنسان مع الحفاظ على الاستدامة والبيئة.

اليوم نحن فخورون للغاية بضم العلامة التجارية الألمانية «غاغناو» إلى محفظتنا التجارية كونها رائدة عالميا في عالم الأجهزة المطبخية الاحترافية.



وأضاف أن معرض «غاغناو» الذي افتتحناه اليوم يوفر تجربة تسوق فريدة من نوعها لعملائنا الذين يتبعون أسلوب حياة عصريا ومتطورا، فيستطيعون استخدام جميع حواسهم لاختيار أجهزتهم الذكية ذات الجودة العالية والتصاميم المميزة تعكس خبرة العلامة التجارية الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون.



ويتميز معرض «غاغناو» الكويت بتصميمه الداخلي الأنيق حيث يعرض مجموعة مبتكرة من أجهزة المطابخ المصممة بعناية في ألمانيا وفق أعلى المعايير العالمية.

كما تضم صالة العرض مطبخا عصريا يمكن استخدامه لعروض الطبخ وجلسة أنيقة لتوفير تجربة تسوق مثالية تعكس عراقة العلامة التجارية.