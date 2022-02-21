تحت رعاية الشيخة شيخة خالد جابر العلي، افتتحت مجموعة فوزية السلطان الصحية صالة التكامل الحسي في مركز تقييم وتأهيل الطفل، وهي صالة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد.

وتساعد صالة التكامل الحسي الأطفال على تنمية وتعديل وتمييز الأحاسيس التي يتم تلقيها من خلال الأنظمة الحسية التي تعتمد على مدخلات مثل البصر، والسمع واللمس والإحساس وكذلك التوازن والحركة، خاصة أن الأرقام تشير إلى أن بين 40% و80% من الأطفال الذين يعانون من إعاقات في النمو يعانون أيضا من صعوبات كبيرة في المعالجة الحسية.

وفي كلمة لها أثناء حفل افتتاح الصالة، قالت الشيخة شيخة خالد الجابر: «كلي ثقة بأن هذه الصالة ستساهم بشكل فعلي في تنمية المهارات الحسية لأطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يحتاجون إلى الدعم الاجتماعي والنفسي والمعنوي، خاصة أن تعزيز مهاراتهم سيساهم في اندماجهم بالمجتمع بالشكل المطلوب».

بدورها، قالت رئيسة قسم العلاج الوظيفي في مركز تقييم وتأهيل الطفل نازيا أيوب:«كل الشكر للشيخة شيخة خالد الجابر على دعمها المادي، الذي كان كفيلا بتمويل إنشاء هذه الصالة التي حرصنا على تأسيسها بمعدات التكامل الحسي من الولايات المتحدة الأميركية».

وخلال حفل الافتتاح، قدمت المديرة العامة لمجموعة فوزية السلطان الصحية تمار ديرتافيتيان، درعا تقديرية للشيخة شيخة خالد الجابر كشكر وتقدير لها على حرصها ودعمها لهذه الصالة.

وفي صالة التكامل الحسي ستتحدى العديد من الأنشطة العلاجية للطفل، لمساعدته على تطوير أفكاره حول ما يجب القيام به، وستساعده كذلك على التخطيط لهذه الأفكار ثم تنفيذها بنجاح.

وتوفر المجموعة خدمات التكامل الحسي من قبل اختصاصيين مرخصين في هذا المجال للأطفال الذين هم 60-80% منهم يعانون من تأخر في النمو والتوحد واضطرابات وراثية ولـ 10- 12% من الأطفال العاديين الذين يعانون من اضطرابات التكامل الحسي التي تؤثر على وظائفهم ومشاركتهم.