يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك)، جهوده في تعزيز الخبرات والكفاءات المهنية لدى موظفيه من خلال استثماره المستمر في تطوير القادة وبناء ثقافة قيادية تمكن الفرق لتحسين وتطوير الأداء، وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات التدريبية على مستوى العالم.



وقال المدير التنفيذي لإدارة المواهب في «بيتك» محمد المسلم، إنه واستمرارا للإنجازات الملحوظة في تنمية المواهب ونتائج خطة التعاقب الوظيفي، احتفل «بيتك» بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج بناء التميز القيادي Building Leadership Excellence الذي تم تصميمه بالتعاون مع Harvard Business Publishing خصيصا لاحتياجات القيادات الوسطى وطبقا للممارسات العالمية.



وأضاف أن هذا البرنامج يستهدف القيادات الناشئة في «بيتك» ويهدف الى دعم الأداء العالي والمسؤولية، حيث يعقد البرنامج للعام الثالث على التوالي.



وأشار الى أن برنامج بناء التميز القيادي يعتبر جزءا من برنامج شامل تم تصميمه للإدارة الوسطى في «بيتك» ويعتبر جزءا لا يتجزأ من استراتيجية التعاقب الوظيفي وتطوير القادة، مؤكدا الحرص على مواصلة الدفع باتجاه شغل الكويتيين لوظائف الإدارة الوسطى، والإدارة التنفيذية بفضل التركيز المتواصل على الترقية من خلال التطوير والاستعداد المستمر والذي يعتبر هدفا من أهداف التعاقب الوظيفي (Succession Planning).



ولفت الى أن «بيتك» نظم دورات مكثفة بالتعاون مع Harvard Business Publishing وجامعات وIMD HEADSPRING وذلك لتعزيز الطاقات القيادية لدى «بيتك» في مراحل التأهيل المقبلة.



وذكر المسلم أن برنامج بناء التميز القيادي ينقسم الى نموذجين وهما: نموذج «قيادة الفرق» ونموذج «قيادة الأعمال»، مشيرا الى أن نموذج «قيادة الفرق» يركز على تنمية المسؤولية وروح قيادة الفريق من خلال إدارة الأداء وبناء فريق عالي الأداء من خلال مهارات تبادل المعلومات والتدريب وخلق بيئة من الثقة والانفتاح لدى الفريق.



وفيما يتعلق بنموذج «قيادة الأعمال»، أوضح المسلم أن النموذج يركز على تطوير ثقافة التغيير من خلال فهم أساسيات التغيير المتواصل، ومن ثم قيادة وتنفيذ مبادرات التغيير بشكل فعال.

كما يبرز النموذج أهمية فهم أساسيات التفكير الاستراتيجي وفهم آلية التعامل مع الأطراف ذات الصلة مع تطوير القدرة على التأثير. وأشار المسلم الى أن البرنامج قد تم طرحه على منصات التعليم المتطورة المدعمة بالمصادر والتسجيلات ودراسة السيناريوهات والمحاكاة.

ولفت الى أنه جرى إطلاق البرنامج على مستوى مجموعة «بيتك»، الأمر الذي ساهم في زيادة وتعزيز التناغم والانسجام بين القيادات في بنوك المجموعة.