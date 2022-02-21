أقام ديوان أبناء المرحوم عبدالرحمن الكندري مأدبة عشاء على شرف سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر النيادي والمستشار حسن الشامسي.



وكان في استقبالهم الشيخ علي الخليفة الذي استذكر دور الراحل العظيم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي احتضن الشعب الكويتي بكل ما يملك من سبل الراحة والرفاهية والقلب الحنون لأبناء الكويت اثناء الغزو الغاشم. وقال ان كل من ترعرع في ارض الكويت لن ينسى دور الامارات وجنودها البواسل في تحرير الكويت، ولن ينسى التاريخ موقف الراحل الشيخ زايد برفع علم الكويت على جميع المدارس الاماراتية.



بدوره، تقدم سفير الامارات د.مطر النيادي بالتهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشعب الكويتي كافة بمناسبة ذكرى الاعياد الوطنية، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية والمزيد من التقدم والنجاح.



وفي الختام، كرم الشيخ علي الخليفة وجمهور غفير من رواد الديوانية السفير د.مطر النيادي والمستشار حسن الشامسي.