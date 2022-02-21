استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الداخلية بالوكالة د.محمد الفارس.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق الشيخ أحمد المنصور.



هذا، وقد أشاد سموه بأدائهما لمسؤولياتهما بكل إخلاص وتفان، معربا سموه عن شكره وتقديره لهما على ما بذلاه من جهد وعطاء لمصلحة وطنهما العزيز وذلك خلال فترة توليهما مناصبهما الوزارية، متمنيا سموه لهما دوام التوفيق والسداد.