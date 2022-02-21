أكد وزير المالية السوري كنان ياغي العمل على تحقيق العدالة الضريبية من خلال الاتجاه إلى تخفيض المعدلات الضريبية عبر تعديل التشريعات الضريبية، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال شريك ومعني في إبداء الرأي بالتعديلات الضريبية، وأنه ستكون هناك تشريعات ضريبية موحدة للدخل والمبيعات قريبا.



وبين ياغي بحسب صحيفة «الوطن» السورية، خلال اجتماعه برفقة محافظ حمص بسام بارسيك مع عدد من الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال في المدينة الصناعية بحسياء أن الوزارة تسعى اليوم إلى تبسيط وتعديل النظام الضريبي الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي وتحويله لنظام بسيط مع الأخذ بالحسبان الثغرات الكبيرة فيه ومن بعدها سنذهب بالاتجاه الإستراتيجي للمبيعات، والمقترح الجديد بعد التبسيط والتوضيح هو تخفيض المعدلات الضريبية بالتوازي أن يكون التهرب الضريبي في حدوده الدنيا.



ولفت وزير المالية في تصريح لـ «الوطن» إلى أن هذا الاجتماع هو حلقة من الاجتماعات المتواصلة مع قطاع الأعمال من المستثمرين والصناعيين والتجار لتقريب وجهات النظر لتكون الرؤية واحدة في عمل وزارة المالية في المرحلة المقبلة.