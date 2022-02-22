اعتبرت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن الصيد الجائر للطيور المهاجرة والاعتداء على موائلها وتهديد مساراتها يؤثر بالسلب على أحد أبرز مكونات الحياة الفطرية ويمثل إخلالا بالتوازن البيئي، داعية إلى الحزم في تطبيق قانون منع الصيد ومعاقبة مخالفيه.



وفي السياق ذاته، رصد رئيس فريق رصد وحماية الطيور في الجمعية محمد شاه أثناء تجوله في محمية صباح الأحمد الطبيعية أنثى طائر «الوقواق الشائع» أثناء استراحتها من العناء والمجهود الذي تبذله في رحلة هجرتها الربيعية والعودة الى مواطنها في الشمال، مؤكدا أن الكويت واحدة من أهم وأبرز مسارات الطيور المهاجرة في العالم.



وأكد شاه أن «الوقواق الشائع» طائر متطفل على أعشاش الطيور الأخرى ولا يكلف نفسه عناء بناء الأعشاش وتربية الصغار وإنما يلجأ إلى أعشاش طيور أخرى، وأنثى الطائر تلفت نظر راصدي ومراقبي الطيور بسلوكها تجاه الأعشاش الأخرى، حيث تقوم عادة بالبحث عن زوجين من الطيور، وغالبا من تلك التي تتغذى بشكل رئيسي على الحشرات مثل «طيور الدخل» التي تكون قد فرغت من استكمال بناء العش وبدأت بوضع البيض وهي لا ترقد بشكل مستمر على البيض، فتترصد وتنتظر مغادرة الزوجين العش وتنتهز الفرصة فتقوم باستبدال إحدى البيض برميها خارج العش وتضع مكانها بيضتها ثم تغادر. وأوضح أن الأنثى تستمر في إصدار تلك السلوكيات.