وفقاً لالتزام إدارة الشركة بتفعيل دورها في مجال المسؤولية الاجتماعية، كركن رئيسي من استراتيجيتها الشاملة، قامت «أسيكو للصناعات» بتنظيم حملتها الدورية للتبرع بالدم داخل مقرها الرئيسي في برج الحمرا، وذلك بالتعاون مع بنك الدم المركزي في الكويت وبمشاركة عدد كبير من الموظفين الذين قاموا مشكورين بالتطوع للتبرع بالدم، كمساهمة منهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الحملة، والتي تتضمن تعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع، ودعم مساعي «بنك الدم المركزي ودوره الحيوي بشكل أكبر في سد حاجة المرضى في جميع المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية لدى الدولة.



وقد أكدت إدارة الشركة أنها تؤمن بأهمية تنظيم حملات التبرع بالدم على نطاق واسع ورفع مستوى التوعية بها، لما لها من تأثير إيجابي على المجتمع فيما يتعلق بتحسين الصحة البدنية لأفراده بشكل عام، فضلا عن تقديم أكبر قدر من الدعم لجهود بنك الدم الكويتي في زيادة احتياطي المخزون بفصائل الدم المختلفة، لاسيما النادرة منها».



كما أوضحت إدارة الشركة أن العديد من الموظفين تطوعوا للمشاركة في هذه الحملة والتبرع بالدم، وذلك لإدراكهم ضرورة مشاركة الفرد الواحد في مثل هذه المبادرات من أجل إحداث تأثير إيجابي يعود بالنفع على المجتمع ككل، مع حرصهم على اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية بالتعاون مع الكادر الطبي طوال الحملة وأثناء سحب الدم وغيرها من الإجراءات.



جدير بالذكر أن برنامج «أسيكو للصناعات» الخاص للمسؤولية الاجتماعية، والذي قد تبنته الشركة كجزء أساسي من نموذج أعمالها، يتضمن سلسلة من المبادرات ذات مقاصد متعددة وأهداف مختلفة، تشمل التوعية الصحية، والفعاليات الرياضية، علاوة على المساهمات الإنسانية والمشاركات الوطنية، وغيرها.