عبدالعزيز الفضلي



أعلن الوكيل المساعد للقطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار ان القطاع المالي يواصل إجراءاته في عملية المراجعة والتدقيق على مكافآت العاملين في كنترول اختبارات الثانوية العامة، مشيرا الى اننا نعمل جاهدين للانتهاء منها في أسرع وقت قبل إرسالها للبنك وذلك من خلال فرق العمل المختصة في «المالية».



وقال النجار في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الوزارة خصصت اكثر من مليون دينار لصرفها على العاملين في كنترول الاختبارات، مشيرا الى ان موعد صرف المبالغ لمستحقيها إن لم يكن بعد غد الخميس فسيكون بعد عطلة الأعياد الوطنية مباشرة.