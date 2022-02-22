طالب نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب راشد الهيم إدارة الهيئة بسرعة تشكيل لجان الترقيات في الأقسام العلمية والكليات والقطاع بناء على اعتماد لائحة الترقيات الجديدة 54/2022 الخاصة بترقيات أعضاء هيئة التدريب بكليات ومعاهد الهيئة، موضحا أن عددا كبير من الزملاء أعضاء هيئة التدريب بالكليات يحل موعد ترقياتهم خلال الفترة المقبلة ولابد من سرعة تشكيل هذه اللجان حتى لا تتأخر ترقيات المدربين.



وأرسل الهيم لزملائه المدربين في الكليات برسالة تطمين مفادها بأن الرابطة وبفضل الله ثم بجهودها قد حولت الحلم إلى حقيقة ملموسة، وأنها تتابع هذا الملف مع إدارة الهيئة أولا بأول وتعطيه اهتماما بالغا، وناشدهم بالتأني والصبر فكل شيء جديد يحتاج وقتا لتطبيقه بالشكل الصحيح، وبأنه بمجرد تشكيل هذه اللجان وقيام المدربين أنفسهم بالإشراف على ترقيات زملائهم وإرسالها إلى نائب المدير العام لعرضها علي لجنة الشؤون العلمية بالقطاع ستكون الترقيات أسهل وأيسر بكثير مما كانت عليه في السابق وستختصر الدورة المستندية بعد أن أصبحت لائحة الترقيات واحدة وبشروط واحدة في كل من الكليات والمعاهد.