الحافظ: إستراتيجية سلاح الدفاع الجوي تسير وفق خطط لمواجهة التطور المتسارع في قدرات الأهداف الجوية المعادية على المناورة والتخفي ودقة الإصابة



اختتمت فعاليات تمرين لواء الدفاع الجوي الميداني/7 بالذخيرة الحية للموسم التدريبي (2022/2021) أمس الاثنين بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إن التمرين بدأ بكلمة لآمر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن عادل الحافظ أكد فيها أن الرماية السنوية لمنظومة (سكاي جارد) المطورة هي ترجمة للجد والاجتهاد والجاهزية القتالية والإصرار للدفاع عن تراب الوطن.



وأضاف الحافظ أن استراتيجية سلاح الدفاع الجوي تسير في خطوات ثابتة وفق خطط واضحة المعالم لمواجهة التطور المتسارع في قدرات الأهداف الجوية المعادية على المناورة والتخفي ودقة الإصابة.



وأفاد بأنه لم يتبق إلا القليل في مشاريع تطوير منظـومـتـــي صـواريــخ (باتريوت وسكاي جارد)، مما سيعزز قدرات سلاح الدفاع الجوي العملياتية والقتالية والنارية ضد الأهداف صغيرة الحجم والكبيرة لتحقيق التكامل الدفاعي وفق أحدث المعايير التكنولوجية في المجال العسكري.

وقدم آمر لواء الدفاع الجوي الميداني/7 العقيد الركن فراس القطان إيجازا عاما عن مجريات الرماية التي تعد الأولى بعد التطوير، لافتا إلى أن الهدف من الرماية هو التأكد من كفاءتها وجاهزيتها.

وأكد القطان أن قيادة سلاح الدفاع الجوي حرصت على اقتناء أفضل منظومات الدفاع الجوي وتطوير ما هو موجود لديها للمحافظة على الجاهزية القتالية.

وقدم مساعد آمر لواء الدفاع الجوي الميداني/7 العقيد الركن غازي العنزي وفق البيان شرحا مفصلا عن مراحل الرماية وأنواع الصواريخ المستخدمة والرادارات والأهداف الجوية والأرضية التي سوف تتعامل معها المنظومة وبعد ذلك انتقل الحضور للمنصة لمتابعة مجريات الرماية.



‎حضر فعاليات التمرين أعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من ضباط سلاح الدفاع الجوي.