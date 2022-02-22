القاهرة - هناء السيد



أشاد النائب د.محمد الحويلة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بدور البرلمان العربي ودعمه لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك، مشيدا بما قام به رئيس البرلمان العربي وعقده اجتماع رؤساء البرلمانات بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط والذي يعد خطوة ناجحة للبرلمان العربي لتوحيد الرؤى حول القضايا العربية والتهديدات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية.



جاء ذلك في تصريح خاص لـ «الأنباء» خلال انطلاق أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي.

وأشار الحويلة الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي الى ان اللجنة وبحضور الأعضاء ناقشت 6 بنود، منها المصادقة على الاجتماع الماضي للجنة ومتابعة توصيات الاجتماع السابق ومسودة أولية لتقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2021.



وكذلك تمت مناقشة اعداد قانون استرشادي حول تقنين استخدام الطائرات بدون طيار «الدرونز» في العالم العربي وتهديدها لأمن المنطقة العربية، منها السعودية والإمارات،



والبيان الصادر حول الوضع في ليبيا والصومال والسودان واليمن، وكذلك إضافة بيان حول الحالة السورية واللبنانية.



وأكد الحويلة على الدعم التام للمبادرات التي يطلقها رئيس البرلمان العربي عادل العسومي التي من شأنها تعمل على دعم القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.



وطالب الحويلة بضرورة التواصل مع بيوت خبرة حول استخدام الطائرات بدون طيار «الدرونز» في العالم العربي التي باتت تهدد امن واستقرار المنطقة العربية.



فيما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب مذكرة بشأن مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية، واستعراض مستجدات العمل على اعتماد «مشروع الوثيقة العربية التي أعدتها اللجنة لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» ودراسة وضع آلية أو إطار لدعم التشريعات العربية الخاصة بالحفاظ على البيئة، ومناقشة مقترح مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية، ومتابعة الترتيب لإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي في مملكة البحرين، واستعراض مستجدات العمل على اعداد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2021، واعداد مشروع استراتيجية عربية موحدة لمكافحة استغلال عمالة الأطفال.



واستعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الموقف من تنفيذ توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية باجتماعها السابق المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، ومستجدات التحضير لعقد المنتدى العربي حول «متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية»، ومشروع قانون استرشادي عربي في مجال الذكاء الاصطناعي، والموضوعات المالية.



فيما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، المستجدات الخاصة بتنفيذ توصية اللجنة بإعداد استراتيجية عربية موحدة لمكافحة استغلال وعمالة الأطفال، ودعوة لحضور لجنة استماع بشأن معوقات دخول المحكمة العربية لحقوق الانسان حيز النفاذ وسبل معالجتها، واستعراض مقترح إعداد قانون عربي استرشادي حول مكافحة جرائم الابتزاز والتهديد الالكتروني، ومقترح إعداد رؤية برلمانية عربية لمواجهة تغير المناخ وتأثيره على حقوق الانسان في العالم العربي وإدماج حقوق الانسان في القوانين والسياسات البيئية، وتقرير حالة حقوق الانسان في دولة فلسطين، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان، واستعراض مذكرة الأمانة العامة حول إعداد دليل عربي لتطوير منظومة السجون ومراكز التأهيل في الدول العربية، والنظر في مقترح دعوة اللجان النظيرة في أحد البرلمانات العربية لحضور اجتماع اللجنة وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي جلسته الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث في 23 فبراير الجاري.