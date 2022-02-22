وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف جاء كالتالي:



لوحظ في الآونة الأخيرة أن هنالك عددا من المدارس التابعة لوزارة التربية إما أنها مهجورة أو مغلقة، وذلك في جميع محافظات البلاد، الأمر الذي قد يؤدي إلى استغلال بعض هذه المدارس من أصحاب العقول الضعيفة لأغراض أخرى مجرمة قانونا، كتعاطي المخدرات وبيعها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما عدد المدارس المغلقة أو المهجورة في كل محافظة على حدة؟ وكم مضى على إغلاقها؟ وما أسبابه؟



2 ـ هل توجد عقود لصيانة المدارس المغلقة؟



إذا كانت الإجابة الإيجاب، فمتى تم ذلك؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من عقود الصيانة.



3 ـ هل توجد متابعة دورية من الوزارة لتلك المدارس المغلقة أو المهجورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف عن تلك الزيارات في جميع محافظات البلاد.



4 ـ هل توجد خطة زمنية لإعادة فتح تلك المدارس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان التاريخ المحدد لتلك الخطة.



5 ـ هل توجد متابعة أمنية ومراقبة لتلك المدارس لمنع وقوع الجرائم فيها؟