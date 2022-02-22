القاهرة - محمد صلاح



أعلنت الفنانة نيللي رفضها بشكل قاطع كل عروض الظهور في البرامج التي تدفع مبالغ طائلة لأنها لا تحبذ أن تتحدث عن حياتها وتقبض الثمن، كما انها لا تحتاج إلى ملايين الجنيهات توضع في البنوك، لأن حياتها بسيطة جدا ومتطلباتها قليلة ولا تحتاج للعيش بشكل مبالغ فيه.

وطالبت القنوات الفضائية والبرامج بألا تطاردها لأنها حين تشعر بحاجتها للظهور الإعلامي تختار البرنامج المناسب لها لتوصل رسالتها فقط، كما اعتذرت الفنانة نبيلة عبيد عن الظهور كضيفة لعدد من البرامج التلفزيونية في الوطن العربي رغم العرض المالي المغري الذي عرض عليها، نبيلة بررت اعتذارها بأنها ليس لديها الجديد لتعلنه وليس هناك ما يستدعي الخوض في ذكريات الماضي.