أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بنقل قيادي من الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الداخلية وتجديد تعيينه، وجاء فيه:



مادة أولى: يُنقل م.حمود مبارك حمود الصباح، نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة (بدرجة وكيل وزارة مساعد) إلى وزارة الداخلية بذات الدرجة، ويجدد تعيينه بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2022/1/15.



مادة ثانية: على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون الشباب، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.