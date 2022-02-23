ليلى الشافعي



حرصاً على أهمية تدريس كتاب الله تعالى وتنشئة أبناء المسلمين على فهمه وحفظه، قدمت الأمانة العامة للأوقاف دعما لمشروع حلقات القرآن الكريم لمنهاج الصالحين الخيرية، حيث تقدم دراسة كتاب حصن المسلم وكتاب تعليم أحكام الوضوء وغيرهما من الأمور التي يحتاج اليها الناشئة، كما تقدم لشريحة الصغار طرقا مميزة لسهولة تعليمهم دينهم منها دراسة قاعدة (نور البيان) لتعليم القراءة وترتيل القرآن الكريم.

وأفاد رئيس جمعية منهاج الصالحين عبدالمحسن بن عريج المطيري بأن من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى هو حفظه للقرآن الكريم مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف».

وشكر ابن عريج الأمانة العامة للأوقاف على دعمها المبارك لهذا المشروع الذي يسهم في تنشئة الأبناء على حب كتاب الله ويوفر لهم الصحبة الصالحة.