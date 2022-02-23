علاء مجيد



علّقت أبحاث أرقام كابيتال، على عرض الاستحواذ الذي تقدمت به شركة تابعة لـ «أجيليتي» إلى شركة جون مينزيس البريطانية، حيث توقعت «أرقام» أن تنعكس الصفقة إيجابا على إيرادات الشركة، متوقعة مضاعفتها بسبب زيادة حصتها بالشركة البريطانية، التي تقدم خدمات المطارات الأرضية والتزود بالوقود إلى 198 مطارا حول العالم.



كما توقعت «أرقام» زيادة في الأرباح قبل الضرائب والفوائد بنحو 20%، بالتزامن مع زيادة مساهمة قطاع خدمات المطارات عن طريق شركة ناس في أرباح الشركة قبل الضرائب والفوائد من 10% إلى نحو 30% بعد الصفقة، مؤكدة أن «جون مينزيس» ستشهد الفترة المقبلة نموا في الأنشطة التشغيلية بالتزامن مع التعافي من تداعيات جائحة كورونا.



وأوصت شركة أرقام كابيتال المستثمرين بالاحتفاظ في سهم شركة «أجيليتي»، وحددت السعر المستهدف عند 1.07 دينار بزيادة قدرها 4.6% عن السعر السوقي البالغ 1.03 دينار بإغلاق جلسة 21 الجاري.



وتوقع التقرير نمو الإيرادات بدعم من تسارع وتيرة ترسية المشروعات وحصول الشركة على العديد من العقود الجديدة، متوقعا ارتفاع الإيرادات من 474 مليون دينار خلال العام الماضي 2021 الى 512 مليون دينار بحلول عام 2022، وأن تصل الى 538 مليون دينار بحلول عام 2023.



وأشار التقرير إلى ان العائد على التوزيعات النقدية للشركة قد تظل ثابتة على مدار السنوات الـ 3 الممتدة من 2021 - 2023 عند مستوى 1.9% على أساس بلوغ نصيب السهم من التوزيعات النقدية سنويا 20 فلسا للسهم، كما توقع التقرير أن تتحسن ربحية السهم وتزيد بنحو 13% خلال العام 2022 لتتخطى مستويات 20 فلسا للسهم.