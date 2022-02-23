أعلن المكتب الصحافي للمبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، أن الموعد المقبل لأعمال الجولة السابعة للجنة الدستورية سيكون في أواخر ماس المقبل، محددا مواعيد مفترضة للجولتين اللتين تليها.



وقالت المتحدثة باسم المكتب الصحافي، جينيفر فانتون، بحسب «عنب بلدي»، «يسعدنا أن نلاحظ أنه تم الاتفاق على عقد الدورة السابعة للجنة الدستورية التي يقودها السوريون والمملوكة للسوريين في جنيف، في أوائل النصف الثاني من شهر ماس». وأضافت أنه يتم تأكيد الخدمات اللوجستية، لكن من المقرر أن تعقد الجلسة السابعة في الأسبوع الذي يبدأ بـ 20 من ماس 2022.



وأشارت المتحدثة إلى عقد الدورتين الثامنة والتاسعة للجنة في مايو ويونيو المقبلين، على أن يرسل مزيدا من التفاصيل بما في ذلك معلومات اعتماد وسائل الإعلام في الوقت المناسب.



وأفادت صحيفة «الوطن» السورية في وقت سابق، بأن بيدرسون عقب لقائه وزير الخارجية السوري، د.فيصل المقداد، أصبح أكثر تفاؤلا بعقد جولة سابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية في مارس المقبل.