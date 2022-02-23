شهدت مناطق شمال غربي سورية ارتفاعا في الأعداد اليومية للمصابين بفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد- 19)، بحسب ما وثقه فريق الدفاع المدني السوري خلال الأيام الأخيرة.



وأرجع «الدفاع» ارتفاع نسبة الإصابات بالفيروس إلى انتشار متحور «أوميكرون» الجديد، إذ سجل الفريق 269 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم الأحد الماضي، بحسب ما نشره امس.



وفي آخر تقرير أسبوعي لها عن إصابات «كورونا» شمال غربي سورية، قالت شبكة «الإنذار المبكر»، التابعة لـ «وحدة التنسيق والدعم»، إنها رصدت، في تقريرها الأسبوعي عن الإصابة بالفيروس شمال غربي سورية، 1039 حالة جديد مصابة.



وتعاني مناطق شمال غربي سورية من أزمة دعم ضربت المنشآت الطبية فيها، إذ قال فريق «منسقو استجابة سوريا»، إن 18 منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مليون مدني في شمال غربي سورية انقطع عنها الدعم الطبي.



وسبق أن قال مدير المكتب الإعلامي في «مديرية صحة إدلب»، عماد زهران، إن توقف الدعم ينذر بكارثة طبية وإنسانية كبيرة، وتفشي الأوبئة.