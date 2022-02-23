أطلقت الهيئة العامة للشباب المرحلة الثانية من برنامج «أكاديمية العمل التطوعي» ضمن برنامجها السنوي التدريبي التطوعي الذي يهدف إلى وإتاحة المساحة لهم لتنفيذ الأعمال التطوعية وبناء شراكات مع الفرق التطوعية وجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني.



وقالت الهيئة في بيان صحافي: ان المرحلة الثانية من أكاديمية العمل التطوعي عبارة عن برامج تدريبية تأهيلية تقدم للمتطوعين ولقاءات مفتوحة في المجالات التطوعية المختلفة وحملات تطوعية متنوعة تتيح العديد من الفرص التطوعية للشباب الكويتي.



وأضافت أن فعاليات المرحلة الثانية بدأت بالملتقى الوطني الشبابي (صورة وطن) الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع نادي «همر» الكويتي التطوعي والفرق التطوعية يوم 19 فبراير الجاري بقرية الشامية التطوعية بمشاركة أكثر من 185 متطوعا وحضور ما يقارب 500 ضيف من هواة السيارات.



وأوضحت أن الأكاديمية ستوفر المساحات التطوعية مع فئات المجتمع المختلفة وسيتم تنظيم مهرجان «نحتفل وياهم» بالتعاون مع مجموعة «كن فخرا» التطوعية والمجاميع التطوعية للأسر اليوم الأربعاء 23 فبراير بقرية الشامية التطوعية.



وبينت أن المشروع التدريبي سيختتم بالمرحلة الثانية من أكاديمية العمل التطوعي في الملتقى التدريبي «نحو تطوع مستدام» بالتعاون مع جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني ‏لخلق شراكة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في لمصلحة العمل التطوعي وترجمة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي.



ودعت الهيئة الشباب والفرق التطوعية الراغبة بالمشاركة في فعاليات وأنشطة ودورات أكاديمية العمل التطوعي إلى التسجيل عبر بوابة «أيادينا» ومتابعة البرامج والخطط في مواقع الهيئة العامة للشباب.



وذكرت ان فعاليات (وطن الطيبين) تقام بالتعاون مع فريق (الطيبين التطوعي) والفرق التطوعية في محمية الشامية التطوعية، وستعرض أعمالا تطوعية فنية تشكيلية تمثل رسائل شكر وتقدير عبر اللوحات الفنية للفرق التطوعية 12 مارس المقبل وملتقى «بوابة الأمل التطوعي» 24 مارس بالتعاون مع وزارة الصحة.



وأشارت الى أنه في مارس المقبل سيبدأ البرنامج التدريبي التطوعي «غرس» القائم على عمل زيارات لطلبة المدارس لمحمية الشامية التطوعية، إذ ستقام ورشة تدريبية تطوعية لتأهيل وتدريب الطلبة على العمل التطوعي البيئي المستدام بالتعاون مع فريق التطوير التطوعي ووزارة التربية.



وأفادت بأن الملتقى التدريبي (الإعلام والتطوع) لممثلي الفرق التطوعية في مارس المقبل سيعمل على تأهيل وتدريب الفرق التطوعية على التعامل مع وسائل الإعلام وإيجاد إعلام موازي للأعمال التطوعية بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي. وأضافت أنه سيتم تنظيم برنامج تدريبي بعنوان «قادة التطوع» لطلبة الجامعات ‏لتأهيل وتدريب طلبة الجامعات على العمل التطوعي خلال فترة الدراسة الجامعية وأهمية صقل الموهبة التطوعية بموازاة الدراسة الجامعية.



وأشارت الى فتح مجال الفرص التطوعية أمام الشباب الكويتي للتطوع في إدارة وتنظيم مهرجان أيام المسرح للشباب في دورته الثالثة عشرة وتنظيم الألعاب الرياضية بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع في مارس المقبل.



وأوضحت أنه سيتم توفير فرص تطوعية في «مركز عبدالله السالم الثقافي» للمساهمة في أنشطة المركز وللفتيات في ادارة وتنظيم أكاديميات كرة القدم للفتيات.