أدى تساقط الثلوج بغزارة في محافظة «هوكايدو» الواقعة في أقصى شمال اليابان إلى إلغاء 202 رحلة طيران داخلية وخارجية.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أمس (الثلاثاء) أن الخطوط الجوية اليابانية ألغت 64 رحلة، فيما ألغت خطوط أول نيبون الجوية 61 رحلة بما في ذلك الرحلات بين مطار «نيو شيتوس» ومطار «هانيدا» في طوكيو، مشيرة إلى أنه من بين الرحلات التي تم إلغاؤها رحلات طيران «إيه إن إيه» التي كانت تربط هوكايدو وأوساكا.



وأضافت الشبكة اليابانية أن مطار «نيو شيتوس» قد أغلق مدرجيه الاثنين، مشيرة إلى أن الشركة المشغلة لمطارات هوكايدو تعتزم استئناف الخدمات صباح اليوم الأربعاء لكن الأحوال الجوية قد تتسبب في مزيد من التأخيرات، وحثت الشركة الركاب على مراجعة المواقع الإلكترونية لشركات الطيران للحصول على معلومات محدثة.