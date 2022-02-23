أرغمت سحابة من الدخان والرماد الناتج عن ثوران بركان إتنا مطار كاتانيا، الأكبر في صقلية مع مطار باليرمو، الإثنين على تعليق الملاحة الجوية لساعات قبل استئنافها جزئيا.



والبركان الذي يشرف على شرق صقلية عموما ومدينة كاتانيا الساحلية خصوصا، تدفقت منه الحمم وتصاعد الدخان والرماد على أكثر من عشرة كيلومترات، وفقا للدفاع المدني في صقلية.



وقال الدفاع المدني إن الرماد تناثر على الطرقات والشرفات وأسطح العديد من المراكز الحضرية في المنطقة بما في ذلك ميلو وأتشيريالي.



وإتنا، الجبل الذي تبلغ مساحته 1250 كيلومترا مربعا ويصل ارتفاعه إلى 3357 مترا، هو أعلى بركان نشط في أوروبا مع ثورات بركانية متواصلة منذ نحو 500 ألف عام.