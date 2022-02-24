ليلى الشافعي



برعاية وحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر والمدير العامة للهيئة بالإنابة م.حمد البرجس، نظمت الهيئة أمس يوما ترفيهيا لأبنائها من القصر والمشمولين برعايتها وأسرهم للاحتفال بالأعياد الوطنية.



وشهدت فعاليات اليوم الترفيهي التي أقيمت بحديقة جمال عبدالناصر بمنطقة الروضة على مدى أربع ساعات تحت شعار «كويتنا جنتنا» العديد من الأنشطة والفقرات المتنوعة.



وأكد م.حمد البرجس حرص الهيئة الدائم على تكثيف أنشطتها وفعالياتها الوطنية والترفيهية التي تعزز التواصل بين الهيئة وأبنائها من القصر والمشمولين بالرعاية وموظفيها، لافتا الى أن مشاركة أبناء الكويت من مختلف الفئات في تلك المناسبات تمثل عنوانا للحمة الوطنية ولقوة الإرادة والتحدي التي يؤكدها أبناء الكويت كل يوم من أجل التطور ووضع دولتنا في المكان الملائم بها على خريطة العالم المتحضر.



وأشار م.البرجس الى أن تلك المناسبات مهمة لإحياء ذكرى تضحيات أبناء الكويت البواسل والشعوب الشقيقة والصديقة والدعاء للشهداء الأبرار الذين كانوا الى جانب الأسرى نبراسا للوطنية الحقيقية ومنارة للعزة والحرية ومثالا رائعا لوحدة الشعوب العربية والإسلامية والصديقة تحت راية الدفاع عن الحق الكويتي.



وأضاف: من خلال تلك الاحتفالات تقوم الدولة بإحياء مسيرة الكويت الوطنية منذ فجر الاستقلال، وتؤكد للعالم أجمع المعاني والمضامين الوطنية الحقيقية التي ملأت قلوب وأفكار الآباء والأجداد وساروا على هديها في بناء الدولة العصرية التي نفخر بها وننعم جميعا في العيش على أرضها بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.