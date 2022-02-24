محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية سلطان العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» عن انطلاق مهرجان فبراير التسويقي أمس الأربعاء حتى 28 من الشهر الجاري، كاشفا عن توزيع هدية رمضان لحاملي بطاقة العائلة وهي عبارة عن رصيد مشتريات بقيمة 80 دينارا تصرف لمرة واحدة فقط.

وأشار العتيبي إلى أن مهرجان فبراير يشتمل على تشكيلة واسعة من السلع والأصناف الأساسية والغذائية بخصومات مميزة، حيث تم اختيار الأصناف بعناية فائقة من الأكثر طلبا واستهلاكا من قبل رواد الجمعية، مبينا أن اختيار التوقيت جاء بالتزامن مع نزول رواتب الموظفين.

وفيما يتعلق بهدية رمضان، أوضح أن تسلم الرصيد بدأ منذ 21 الجاري ويستمر حتى 28 منه في سوق D لحاملي بطاقة العائلة الصادرة مع تقديم البطاقة المدنية وعنوانها صباح الأحمد، وهو صالح لغاية 10 أبريل ويصرف في الأسواق المركزية A، B، C فقط.

وعن التبكير في صرف هدية رمضان، ذكر أن السبب وراء ذلك تزامن أوقات الجرد السنوي وانتهاء السنة المالية، داعيا إلى الاستفادة من فرصة المهرجان والتسوق لماچلة رمضان.

من جانب آخر، ذكر سلطان العتيبي أن الجمعية نظمت حفل تكريم لـ 210 من الطلبة المتفوقين من أبناء المنطقة حصل فيه كل طالب على جهاز آيفون 13، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة مستمر في إطلاق المهرجانات التسويقية على مدار العام.