بيروت - منصور شعبان



أعلن رئيس حزب «الكتائب اللبنانية»، النائب المستقيل، سامي الجميل ترشيح ريتا عجيل عن المقعد الماروني في البقاع الغربي - راشيا في الانتخابات النيابية المقبلة.



وقدم الجميل، في مؤتمر صحافي، ريتا عجيل على أنها «امرأة مناضلة في صفوف الكتائب وتدرجت في الحزب درجة درجة وبعد تسلم إقليم البقاع الغربي وراشيا ستخوض المعركة باسمنا وستمثلنا أفضل تمثيل».



وأكد الاستمرار في خوض الانتخابات «في كل المناطق اللبنانية انطلاقا من قناعتنا في الحزب بدور المرأة في الحياة السياسية، وبعدما اقترحنا تطبيق «الكوتا» في القانون الموجود اليوم، ورفض الأمر بإجماع مجلس النواب».



وأمل الجميل أن «يكون المجلس النيابي الجديد مختلفا؛ لأن المرأة لديها دور كبير، وكل الاحصائيات تقول ان لدى المرأة مناعة على الفساد اكثر من الرجال». بدورها، قالت ريتا عجيل، في كلمة شكر إن «هذه المنطقة التي شهدت كل أنواع الهيمنة والاحتلالات، فرزت ممثلين لم يحققوا طموحات الاهالي وتحولوا إلى رموز للمنظومة».