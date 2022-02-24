قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو مباراتين وتغريمه 20 ألف يورو إثر طرده لقيامه بحركة استهزاء تجاه حكم فريقه ضد فيرونا في نهاية المباراة السبت في الدوري الإيطالي لكرة القدم. وأومأ مورينيو بيده وكأنه يشير إلى مكالمة هاتفية، ما دفع بحكم المباراة لوكا بايريتو الى رفع البطاقة الحمراء بوجهه في الدقيقة 90 من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في المرحلة 26 من الـ «سيري أ». وبحسب الصحف الإيطالية، فإن مورينيو كان يحتج على أن الوقت بدل الضائع المحتسب لم يكن كافيا (4 دقائق).



وبحسب حركته وكلماته، يبدو انه اتهم الحكم الذي كان والده متهما بقضية الرشاوى الشهيرة في إيطاليا «كالتشيوبولي» عام 2006 والذي أسقط على اثرها يوفنتوس الى الدرجة الثانية، بانه منع روما من الفوز، كما أن شقيق الحكم هو مسؤول في يوفنتوس أيضا.