ولي العهد والرئيس تبون ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، في دار يمامة ظهر أمس، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حيث تم تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.

هذا، وعقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين، حيث ترأس الجانب الكويتي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة، وعن الجانب الجزائري الرئيس عبدالمجيد تبون وكبار المسؤولين في الحكومة الجزائرية.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله إن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز مسيرة التعاون بينهما في جميع المجالات وتوسيع سبل التعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وللمزيد من التفاصيل:-

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة ظهر امس الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



هذا، وقد تم تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات الاخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بين الكويت والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمعهما من روابط وثيقة.



حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر امس الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



هذا، وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



وعن الجانب الجزائري الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة وكبار المسؤولين في الحكومة الجزائرية.



وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز مسيرة التعاون بينهما في كافة المجالات وتوسيع سبل التعاون بين الكويت والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.



هذا، وأقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان مأدبة غداء على شرف الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



بعدها غادر البلاد الرئيس عبدالمجيد تبون والوفد الرسمي المرافق له.



وكان على رأس مودعيه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.