بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.محمد عرفان علي رئيس جمهورية غيانا التعاونية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية غيانا التعاونية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.محمد عرفان علي رئيس جمهورية غيانا التعاونية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى جلالة الإمبراطور نارو هيتو إمبراطور اليابان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ميلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية، ومشيدا سموه باستمرار تطور ونماء علاقات الصداقة الوطيدة والمتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، راجيا سموه لليابان وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى جلالة الإمبراطور نارو هيتو إمبراطور اليابان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ميلاد جلالته، راجيا لجلالته وافر الصحة والعافية.

وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.