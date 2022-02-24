أمير زكي



في الوقت الذي تتجه وزارة الداخلية إلى فتح الزيارات بأنواعها خاصة العائلية قريبا وبصورة رسمية ودون الحاجة الى استثناءات، أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن تعليمات شفهية صدرت بوقف الزيارات خاصة التجارية لرعايا دولة عربية واحدة إلا في أضيق الحدود.



وأضاف: أعداد من رعايا تلك الدولة يضبطون للتسول، ويتبين لأجهزة الداخلية أنهم حضروا إلى البلاد قبل شهر رمضان.



من جهة أخرى، وبشأن كيفية التأكد من أن الزائر قد تلقى التطعيم المعتمد في الكويت داخل بلده قبل أن تصدر له سمة الزيارة، وإذا ما كانت شهادة التطعيم من بين المستندات المطلوبة، قال المصدر: «شؤون الإقامة» سوف تصدر الزيارات على ان يكون من مهام الطيران المدني وشركات الطيران الاطلاع على شهادات التطعيم وان الزائر تلقى التطعيم المعتمد في الكويت. ومن المتوقع أن تعلن وزارة الداخلية عن اجراءات جديدة تتماشى مع استقرار الأوضاع الصحية، منها وقف تجديد الإقامات لمن هم خارج البلاد ووقف العمل بإذن الغياب دون ضوابط.