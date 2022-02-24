حنان عبدالمعبود

اختتم مؤتمر مكافحة المخدرات الذي أقيم تحت شعار «أساليب الدعومات الاجتماعية والنفسية في تربية النشء كوقاية من الوقوع في سوء استخدام العقاقير» بمشاركة العديد من المختصين وأطباء من مصر والكويت.

وكشفت رئيسة المؤتمر رئيسة العلاقات الدولية في الاتحاد العربي للوقاية من الإدمان د.حصة الشاهين عن أهمية هذا اللقاء لما تشهده منطقتنا من استهداف خطير لفئة الشباب من أجل إسقاطهم في براثن المخدرات والتي كشفت عنها نسب الذين يموتون بجرعات عالية حيث ان 90% منهم من الشباب في الكويت.

بدورها، تناولت أستاذ مساعد الطب النفسي في جامعة القاهرة د.رانيا ممدوح البرامج والتجارب العالمية لرفع الصحة النفسية للمراهقين وخفض الطلب على المخدرات والنيكوتين، مؤكدة أهمية تنفيذ برامج المهارات الحياتية الموجهة للشباب والمراهقين، وه ما تم تجربته في مصر وأثبت نجاحه، اضافة الى تجارب اخرى ناجحة في بعض دول الخليج مثل الكويت والسعودية والدول العربية مثل لبنان.

من جانبها، تحدثت الاستشارية النفسية في الكويت نادية العبيدي حول أساليب الدعومات الاجتماعية والنفسية وركزت على أهمية الدعم النفسي للناشئين، فالحالة المرضية تؤدي بهم أحيانا لتعاطي المخدرات، كما أظهرت المعلومات التي تكشفت حول استهداف النشء في بلادنا وزيادة هذا الاستهداف في السنوات الأخيرة.

من ناحيته، تحدث د.خالد الصالح حول علاقة الصحة بالتأثيرات النفسية للنشء الناتجة عن سوء استخدام العقاقير، والذي ربط بين الإدمان من مواد نفسية ضارة وعلاقته بصحة الإنسان وخلاياه فيصبح الإدمان مرضا نفسيا وصحيا في وقت واحد بالإضافة لتسليط الضوء على المخدرات النباتية والمصنعة وذكر أن الدول الأكثر فقرا هي الأكثر تعاطيا للمخدرات.

وفي ثاني أيام المؤتمر، تحدث استشاري الطب النفسي رئيس الاتحاد العربي للوقاية من الإدمان د.أحمد أبو العزائم حول الجوانب الاجتماعية للتعاطي والإدمان وقاية وعلاجا، محذرا من موجات مخاطر قادمة تستهدف شباب الأمة، داعيا للتصدي لهذه الهجمات الشرسة من مافيا المخدرات على مستوى الدول حماية للنشء الذين هم أمل المستقبل.

وحذر المختصون في المؤتمر من ارتفاع معدلات التعاطي والإدمان عند النساء، فالفجوة بين الرجال والنساء في مجال التعاطي كانت عشرة مقابل واحد قبل خمسين سنة والآن أصبحت ستة إلى واحد، وفي المدن أربعة إلى واحد الفجوة مستمرة بالنقصان وهي تهدد المرأة ركن الأسرة.

وقد صدر عن المؤتمر عدة توصيات منها: إدخال برامج التدريب على المهارات الحياتية في مناهج وزارة التربية، إعداد دراسة حول أثر الحظر والإغلاق بسبب «كورونا» على نسب تعاطي المخدرات، والاشادة بجهود الكويت في اهتمامها برصد ظاهرة المخدرات، والتوصية بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من أجل استمرار التوعية.