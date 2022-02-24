1012 إصابة جديدة وشفاء 1926 وتسجيل حالتي وفاة

77 حالة بالعناية المركزة و284 في أجنحة «كوفيد - 19»



حنان عبد المعبود - عبدالكريم العبدالله



أصدر الوكيل المساعد للشؤون الادارية بوزارة الصحة مرزوق الرشيدي تعميما عن عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد بالوزارة اعتبارا من 13 مارس المقبل.



وجاء في التعميم الذي تنشره «الأنباء» انه تم السماح بإعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا، وإلغاء العمل بتعميم ديوان الخدمة المدنية بتخفيض قوة العمل في الجهات الحكومية وتطبيق انظمة وساعات ومواعيد الدوام المرنة وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات عن طريق الاتصال عن بعد.

وبين انه تم الغاء كافة حالات الإعفاء من العمل، ولا يكون تغيب الموظف عن العمل الا في حدود ما يصرف له من اجازات مقررة قانونا، فضلا عن الغاء انظمة الدوام المرنة ونظام التدوير والعودة الى العمل بكافة قوة العمل الرسمية 100%



وأكد على عودة العمل بنظام البصمة، وإعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا.



ولفت الى اعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد «7 ساعات» على أن يبدأ الدوام الرسمي وينتهي في ذات الموعد الذي كان معمولا به، والرجوع الى ديوان الخدمة المدنية في حال الرغبة في تغيير المواعيد مع التقيد بأي مواعيد تقترحها الجهة بعدد الساعات المقررة.

ودعا التعميم الى التقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية التي قررتها السلطات الصحية.



الى ذلك، أجرت وزارة الصحة تدويرا محدودا في قطاع الأدوية، حيث أصدرت قرارا بتعيين الصيدلاني عادل السالم مديرا لإدارة المستودعات الطبية، وتعيين الصيدلانية مريم الياسين مديرا لإدارة تفتيش الأدوية، ونقل الصيدلاني حميد الرشيدي بوظيفة مستشار بذات مستواه الوظيفي في إدارة الخدمات الصيدلانية.



من جهة اخرى، أعلنت وزارة الصحة أمس الاربعاء عن تسجيل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 السابقة لتسجل بذلك أدنى مستوى لإصابات منذ 51 يوما، حيث سجلت الإصابات في 3 يناير الماضي 982 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 616409.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 1926 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 599581، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 97.03%.



وأوضح انه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصبح إجمالي عدد الوفيات المسجلة 2533 حالة، مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 77 حالة فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 14295 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد-19» إلى 284 حالة.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 22049 ليصبح مجموع الفحوصات 7527844، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 4.6%.