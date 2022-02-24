وزعت الكويت مساعدات غذائية على 720 من أسر الأيتام في السودان ضمن قوافل (كويت الرحمة) بهدف المساعدة في توفير فرص حياة كريمة لهم.



وقال سفيرنا في الخرطوم بسام القبندي في تصريح لـ(كونا) ان المساعدات الكويتية التي قدمتها جمعية الرحمة العالمية تهدف بشكل أساسي إلى دعم أسر الأيتام وتخفيف المعاناة المعيشية عنها.



وأعرب السفير القبندي عن التطلع للتركيز والاهتمام بشكل أكبر على شريحة الايتام في الفترة المقبلة.



ومن جانبه، أشاد نائب مفوض العون الانساني السوداني عبدالخالق عبداللطيف بالدعم الخيري المتواصل من اهل الكويت لأشقائهم في السودان.



كما قال مدير جمعية (الرعاية) السودانية عبدالسلام يونس انه تم توزيع المساعدات الغذائية ضمن قوافل (كويت الرحمة) بدعم من محسنين كويتيين، مشيرا الى انهم يعملون على التحول في العمل الانساني من مرحلة سد العجز الى مرحلة الانتاج والاكتفاء وبناء الانسان.



وأعرب عن شكره لكل من ساهم في انجاح المشروعات الانسانية الخيرية التي من شأنها ان تسهم في تطوير حياة الايتام نحو الافضل وتوفير فرص الحياة الكريمة.



وتأتي المساعدات الكويتية التي تم توزيعها ضمن قوافل جمعية الرحمة العالمية لمساعدة نصف مليون نسمة في 23 دولة بالتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية.