تفقد نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع المنشآت والصيانة والمرافق الشيخ م.حمود المبارك عددا من المشاريع التي يقوم القطاع بتنفيذها في الوقت الحالي ضمن خطط الهيئة لدعم الحركة الرياضية بتوفير البنية التحتية المناسبة لإقامة المنافسات.



وقام المبارك بزيارة عدد من المواقع الرياضية منهم مجمع صالات عبدالعزيز الخطيب بالنادي العربي، وستاد جابر المبارك بنادي الصليبخات، للاطمئنان على سير العمل في تلك المنشآت ونسب الإنجاز التي تحققت حتى الآن، كما وجهت بسرعة الانتهاء من كل الأعمال حسب الخطة الزمنية التي وضعت، وحث المقاول الرئيسي للمشاريع على بذل مزيد من الجهد لزيادة نسب الإنجاز خلال الفترة المقبلة حتى يتسنى للأندية في مزاولة الأنشطة داخلها في اقرب وقت ممكن.