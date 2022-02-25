وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالا الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري نص على ما يلي:



قررت المادة رقم (1) من المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2017 أن الأفضلية في التعيين في الوظائف في حال عدم وجود كويتيين، للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية.



وجاء في السؤال الذي قدمه النائب أسامة الشاهين الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري ما يلي، يرجى إفادتي بالآتي:



ـ كم عدد الذين عينوا من الوافدين (من غير أبناء الكويتيات) سواء على العقد الثاني أو بند المكافأة في وزارتكم والجهات التابعة لكم منذ تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية حتى تاريخه؟