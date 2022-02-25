وجه النائب د.بدر الملا سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف نص على ما يلي:



بالإشارة إلى ما تم تناقله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول قيام مستشار وافد يعمل في الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بسرقة بيانات خاصة بالطلبة والجامعات الخاصة وإلى قيام عدد من الموظفين بتقديم شكوى رسمية ضده.



لذا يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي:



1- اسم المستشار الوافد، وصورة عن عقد العمل الخاص بهذا المستشار؟



2- هل تم تشكيل لجنة تحقيق أو لجنة تقصي حقائق؟ مع تزويدي بأسماء أعضاء هذه اللجان ومسماهم الوظيفي، ونتائج عملها ومحاضر اجتماعها.



3- هل هذه اللجان مشكلة من أعضاء من الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فلماذا لم يتم تشكيل لجنة حيادية من خارج الأمانة؟



4- هل تم استدعاء مقدمي الشكوى؟ مع تزويدي بنسخة من أقوالهم.



5- هل سيتم التجديد لهذا المستشار الوافد؟